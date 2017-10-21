Студентка КГИК выступит соло на закрытии фестиваля молодежи в Сочи

Мария Боймиструк прошла кастинг среди участников.

Во время церемонии закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов девушка исполнит песню Je veux французской певицы Zaz. Шоу будут транслировать во всех странах-участницах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИК.

Мария Боймиструк учится на четвертом курсе факультета телерадиовещания и театрального искусства по специальности «Режиссура кино и телевидение», поет в краснодарской группе «Музыкальный квартал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», церемония закрытия фестиваля молодежи в Сочи состоится 21 октября. В ней примет участие президент РФ Владимир Путин.

Фоторепортаж с открытия фестиваля молодежи и студентов в Сочи смотрите здесь.

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