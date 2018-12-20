Студенты из Тихорецка прошли обучение на заводе CLAAS

На заводе в декабре завершился обучающий проект, в рамках которого студенты Тихорецкого индустриального техникума прошли подготовку.

За 2,5 месяца ученики под руководством наставников освоили основные процессы металлообработки и собрали из 23 деталей модель комбайна TUCANO. Студенты занимались в специальных аудиториях, оснащенных современными станками и металлообрабатывающим оборудованием. Им рассказали о работе в коллективе, познакомили с основами корпоративной культуры.

«Учебный модуль является вводным и единовременно проводится на нескольких предприятиях концерна CLAAS по всему миру. Студенты Тихорецкого техникума выполнили программу обучения одними из первых, опередив учеников из Индии, Китая, Венгрии и США», — уточнил генеральный директор завода в Краснодаре Ральф Бендиш.

Он добавил, что опыт внедрения программы на краснодарском заводе компания использует на других площадках концерна, в первую очередь в Китае.

«Важно отметить, что этот проект уникален не только для Краснодарского края и ЮФО, но и для всей страны в целом. CLAAS — одна из первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах. Инвестиции в проект составили более 20 млн рублей»,— сказал руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

Он отметил, что подготовка рабочих кадров на основе дуальной системы образования является ключевым элементом Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, реализуемого в крае по поручению президента. Программа обучения рассчитана на два года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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