Студенты Кубани подали более 10 тыс. заявок на олимпиаду «Я — профессионал»

Число участников из Краснодарского края по сравнению с прошлым годом выросло в 1,5 раза.

Студенты и выпускники 35 вузов региона подали 10 тыс. 754 заявки. Больше всего зарегистрировано представителей КубГМУ, КубГУ и ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Наиболее популярные направления — «Педагогическое образование (основное)», «Государственное и муниципальное управление» и «Психология».

«Благодаря олимпиаде «Я – профессионал» кубанская молодежь получила возможность развиваться и познавать что-то новое, заработать льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих федеральных вузов, пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. Мы с удовольствием поддерживаем подобные программы и верим в дальнейший успех наших студентов в этом проекте», — рассказала начальник управления молодежной политики минобрнауки края Елена Моисеенко.

«Я – профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной в 2018 году по Указу президента Владимира Путина.

Первая олимпиада прошла в 2017 году и проводилась по 27 направлениям. Во второй год проведения число направлений выросло до 54, добавилось еще 11 вузов-организаторов.

Как отметили в управлении молодежной политики министерства образования края, ключевая особенность олимпиады — практико-ориентированность. Задания составляли научные сотрудники российских вузов и профессионалы крупных государственных и частных компаний.

Участниками проекта могут стать все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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