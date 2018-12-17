Студенты кубанских вузов получили именные стипендии от банка «Центр-инвест»

В конкурсе научных достижений в самых разных областях победили 100 студентов из Краснодарского края.

Каждая работа — не просто научное исследование, а еще и стратегия развития своего бизнеса в той или иной сфере. Главный приз за лучший проект — стипендия в 20 тыс. рублей.

«Также они получат ваучер на 300 тыс. рублей для того, чтобы начать свой бизнес, — кредит по льготной ставке 8%, без залога. Это все, что нужно для того, чтобы стартовать и реализовать свои мечты. Выпускники встречают меня сегодня и в Лондоне, и в Париже, и во Франкфурте и рассказывают о том, какой хороший старт дало им участие в этом конкурсе», — сказал председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков.

Всего в этом году именную стипендию получили 400 студентов, магистрантов и аспирантов из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Банк проводит конкурс на протяжении 16 лет. Ежегодно на премии и гранты студентам-победителям выделяется более 9 млн рублей.

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