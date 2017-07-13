Студенты КубГАУ отметили выпускной в Краснодаре

Дипломы из рук ректора Александра Трубилина получили 150 человек. Поздравил их и вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

«Это наши будущие специалисты, которые помогут нам сделать новый этап в развитии, и конечно же, увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции. Вуз этот — № 1. Как я уже говорил, мы поддерживаем его и делаем все, чтобы здесь выпускались высококвалифицированные специалисты», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

«Подавляющее число выпускников мы бы хотели даже у себя оставить. Но у нас столько вакансий нет. Мы хотим, чтобы те звезды, которые появляются в стенах университета, а их много, находили себя», — добавил ректор КубГАУ Александр Трубилин.

Выпускники утверждают, что вуз дал им достойный багаж знаний, который поможет найти работу не только на предприятиях Кубани, но и в любом регионе страны.

«Университет дал мне очень большое подспорье, и помимо того, что я изучала профессиональную деятельность, которая связана с экономическим уклоном, я занималась и общественной деятельностью. Перспективой для себя я вижу работу на руководящей должности в какой-нибудь из кубанских компаний», — поделилась выпускница КубГАУ Юлия Красникова.

Ежегодно из стен Кубанского государственного аграрного университета выпускаются сотни дипломированных специалистов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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