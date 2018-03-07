Студенты КубГТУ к 8 Марта устроили выставку живых картин

Модели старались максимально точно копировать позы и мимику персонажей с холстов известных художников.

— Я впервые в роли модели. Все очень нравится. Так как я человек жизнерадостный, очень сложно передать монотонный взгляд, совершенно без улыбки.

На выставке читали стихи, фотографировались, знакомились с изобразительным искусством. Как отмечает руководство вуза, идея оживить знаменитые полотна принадлежит студентам. Преподаватели помогли ее реализовать.

«Есть программы деятельности университета, в которые заложены соответствующие финансовые средства на поддержку всех этих замечательных инициатив студентов. Наши студенты ездят в командировки. Наши студенты принимают участие во всех городских, краевых мероприятиях, флешмобах, митингах», — рассказал президент КубГТУ Владимир Лобанов.

КубГТУ — это единственный вуз края, который несколько лет подряд входит в сотню ведущих высших учебных заведений России. Получить подробную информацию можно на официальном сайте.

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