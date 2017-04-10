Студенты КубГТУ составят проекты организации дорожного движения у школ

Студенты Кубанского государственного технологического университета разрабатывают проекты организации дорожного движения на территориях, прилегающих к школам в Краснодаре.

Об этом сообщили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Владимир Архипов пояснил, что в связи с изменениями, внесенными в правила по обустройству пешеходных переходов, необходимо откорректировать схемы, в том числе возле дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Предложения, подготовленные студентами, будут направлены в департамент строительства и МКУ «Единая служба заказчика» для реализации.

Ранее специалисты МКУ «Служба заказчика» провели обследование подходов к образовательным учреждениям, определили места, где необходимо восстановить разметку пешеходных переходов, продублировать дорожные знаки «Дети» и «Ограничение скорости». По словам первого заместителя главы Краснодара Сергея Васина, переходы нужно привести в соответствие с требованиями безовасности к 1 мая.

На заседании также отметили, что в преддверии Пасхи и Радоницы проводится работа по обновлению дорожной разметки на подъездных дорогах к кладбищам, которая будет закончена 15 апреля.

Параллельно производится обновление разметки по магистральным улицам, включая гостевые маршруты — по улицам Красной, Фадеева, Тургенева, Ставропольской, Ростовскомй шоссе. Работы планируют завершить до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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