Студенты-спортсмены награждены высокими государственными наградами

Вкл. вчера было оглашено постановление Президента «О награждении группы спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов, в связи с тридцать второй годовщиной независимости Республики Узбекистан».

Самое приятное, что среди награжденных были и наши студенты-спортсмены, которые учились в высших учебных заведениях, своей целеустремленностью и высоким мастерством добились высоких результатов на престижных соревнованиях, защищают честь нашей страны.

4 студента Государственного университета физической культуры и спорта Узбекистана:

Члены сборной Узбекистана – Руслан Абдуллаев и Асадхо по боксу Джа Мойдинходжаев, Музаффарбек Турабоев по дзюдо удостоены почетного звания «Заслуженный спортсмен Узбекистана», а Аббасбек Файзуллаев по футболу награжден медалью «Строитель будущего».

В Наманганском государственном университете двое его студентов :

Алохан Абдуллаев по боксу и Умарали Рахмоналиев по футболу также были награждены медалью «Строитель будущего».