Студенты ВГИКа снимут девять документальных фильмов о Краснодаре

Международная летняя школа вуза открылась в краевой столице 1 июля.

Несколько десятков студентов со всего мира в течение трех недель будут изучать культуру и искусство Кубани, а затем выпустят девять документальных фильмов о жизни южной столицы.

Программа института кинематографии состоит из мастер-классов, семинаров и практических занятий. Обучать молодых режиссеров, продюсеров и операторов из Австралии, Германии и Чили будут мэтры индустрии.

«Для нас большая честь принимать в Краснодаре этот уникальный проект. Вы знаете, что Кубань — очень благодатный край, в котором ежегодно снимается несколько десятков фильмов и телевизионных сериалов, прекрасная природа, виды. Мы надеемся, что Краснодар и край навеют на вас вдохновение, и мы увидим те фильмы, которые станут результатом летней школы, и надеюсь, они будут очень успешными», — сказал заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин.

«С февраля мы начали просматривать заявки от желающих принять участие в работе нашей школы, и вот вы — лучшие со всего мира. Сборная мира. И в конце нашей работы получится несколько интересных документальных картин», — обратился к студентам народный артист России Владимир Фокин.

В этом году программа киношколы состоит из двух секций. Первая — документальные фильмы, их будут изучать в Краснодаре, и вторая — анимация, этот блок студенты пройдут в Москве.

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