Студенты вузов Краснодара смогут опробовать громкоговоритель и наручники

Будущие юристы 23 января выйдут патрулировать улицы вместе с полицейскими.

По традиции перед Днем студенчества начинающие правозащитники применяют знания на практике. Сначала проходят инструктаж, а затем в составе нарядов полиции отправляются патрулировать городские улицы.

Наставники покажут студентам, как правильно составлять протоколы и пользоваться спецсредствами, в числе которых жезл, громкоговоритель и наручники. Кроме оформления документов, студенты даже принимают участие в задержании правонарушителей.

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