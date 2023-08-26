Субсидия выделяется на одну голову импортного племенного скота.

Как Знаете, 24 августа этого года было принято постановление Президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы идентификации в животноводстве и племенной сфере».

Согласно постановлению 2023 г. С 1 декабря система уплаты налога на добавленную стоимость, начисленного на племенной крупный рогатый скот, импортируемый животноводческими хозяйствами для собственных нужд, будет введена в течение 180 дней на основании поручительства Комитета ветеринарии и развития животноводства.

С 1 сентября 2023 года по До 31 декабря 2025 года государство выделит субсидию в следующем порядке:

2 млн сумов на одну голову племенного крупного рогатого скота, завезенного из зарубежных стран, племенных овец и коз хозяйствам, производящим продукцию животноводства, субсидия в размере 400 тысяч сумов на одну голову.

Также птицефабрикам будет выделена субсидия в размере 15 000 сумов для покрытия расходов, связанных с ввозом каждого однодневного племенного цыпленка.