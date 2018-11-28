Суд арестовал на два месяца задержанного в Керченском проливе сотрудника СБУ

Киевский районный суд в Симферополе 28 ноября арестовал на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года», — гласит решение судьи Виктора Можелянского.

Свою вину арестованный не признал. В зале суда Андрей Драч заявил, что не был осведомлен, куда направляется судно. Он находился на своем посту. О том, что судно движется в сторону Керченского пролива, сотрудник СБУ узнал уже на месте.

Защита намерена доказать невиновность клиента, поскольку тот не мог повлиять на передвижение судна.

«Задержанный не имел злого умысла, не мог повлиять на передвижение судна, и поэтому не может быть виноват в пересечении госграницы», — цитирует заявление юриста телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с Ангелой Меркель действия Украины в Керченском проливе.

Всего по делу о нарушении границы задержали 24 человека, 27 ноября арестовали 12 задержанных моряков.

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