Суд арестовал счета и активы Новороссийского морского торгового порта

По данным СМИ, деньги арестованы по уголовному делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

Об этом рассказал председатель правления «Транснефти» (совладелец порта) Николай Токарев. Топ-менеджер не уточнил стоимость активов и сумму на счетах, на которые наложен арест.

По словам Токарева, «Транснефть» работает со следствием, пытаясь добиться снятия ареста со счетов порта.

«Мы перед следствием и перед всеми ведомствами, от кого так или иначе это зависит, ставим вопрос о том, что надо возвращать порт в нормальное рабочее состояние и создать условия, когда громадное предприятие с грузооборотом 140 млн т в год и 7 тыс. сотрудников должно иметь возможность нормально выполнять свои производственные задачи», — сказал Токарев.

Он добавил, что компания сохраняет интерес к покупке доли группы «Сумма» в НМТП. Сейчас 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через компанию «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.

«Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли в НМТП, но они были приостановлены после ареста Зиявудина Магомедова.

Братьев Магомедовых арестовали 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Еще одним фигурантом дела является бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов, пишут «Ведомости».

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