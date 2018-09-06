Суд: «Краснодарский чай» может быть купажированным

Эксперты назвали решение Арбитражного суда Москвы историческим событием для кубанского чаеводства.

Этот вердикт отменил постановление Федеральной антимонопольной службы. Ее специалисты еще в мае запретили кубанской компании, которая производит напиток, смешивать различные сорта чая и продавать под своим брендом. Юридические споры длились почти полгода, но марку удалось отстоять.

«Появление заявления в антимонопольную службу в отношении нас связано с недобросовестной конкуренцией со стороны других участников рынка. Это был бы крах всей чайной отрасли, поскольку исторически «Краснодарский чай» купажировался с импортными сортами чая. На сегодняшний день ситуация в отрасли такова, что необходимого количества она пока не производит», — сообщил юрист Вячеслав Чакилев.

В самой компании «Краснодарский чай» отмечают, что судебный прецедент позволит всем производителям в регионе продолжать работу без осложнений. Однако признают, что вопрос купажирования нуждается в государственном регулировании. В чайном кооперативе, который объединяет несколько предприятий Кубани, сейчас разрабатывают нормы, чтобы регулировать процентное содержание местных и иностранных сортов чая.

«Мы должны закрепить стандарты сейчас. Нам странно, что есть крупные, исторические хозяйства, которые предлагают стандарты от 10% чая в купаже, считаем, что минимальное содержание краснодарского чая в купаже должно быть не менее 50%. Мы предлагаем возродить советские стандарты», — сказал генеральный директор компании «Объединение Краснодарский чай» Серафим Тимченко.

По словам специалистов, предложения будут в ближайшее время направлены в администрацию края. Далее утвержденные ГОСТы рассмотрит Росстандарт. А когда нормы введут на государственном уровне, все производители чая будут работать по единым правилам, а потребителям будет проще определить состав и происхождение напитка.

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