Суд над Трампом начнется до президентских выборов

Former US President Donald Trump will be tried in May 2024 in the case of illegal storage of secret documents. Процесс начинается за несколько месяцев до президентских выборов.

Адвокаты Трампа настаивали на том, чтобы любой судебный процесс был проведен после президентских выборов в США в ноябре 2024 года. Федеральная прокуратура потребовала, чтобы суд был назначен на декабрь. Однако судья Эйлин Кэннон из Форт-Пирса, Флорида, распорядилась начать судебное разбирательство 20 мая 2024 года.

8 июня 2023 года Дональда Трампа обвинили в незаконном хранении документов национальной безопасности и лжи официальным лицам, пытавшимся вернуть их после того, как он покинул свой пост.

По данным следствия, бывший президент увез в свой дом в Мар-а-Лаго множество секретных файлов и документов. Кроме того, он пытался скрыть документы от полиции.

10 июня федеральная прокуратура огласила уголовное обвинение. Экс-президенту инкриминируют 37 статей.

Трамп отвергает все обвинения. Он сказал, что хранит «много» вещей дома, и ему нужно время, чтобы привести их в порядок и разделить личные вещи.

Кроме того, 25 марта 2024 года Трамп предстанет перед судом по другому уголовному делу. Его обвиняют в фальсификации деловых записей, чтобы скрыть тайные платежи порноактрисе.