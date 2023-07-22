Суд над Трампом по секретным документам назначен на май 2024 года

Судебный процесс по делу о неправильном обращении Дональда Трампа с секретными документами продлится через несколько месяцев до президентских выборов в следующем году.

Судебный процесс по делу о секретных документах против бывшего президента США Дональда Трампа начнется в мае следующего года. Об этом говорится в решении суда.

Решение окружного судьи США Эйлин М. Кэннон означает, что судебный процесс состоится после того, как кандидат в президенты от Республиканской партии станет явным и президентские выборы в США 2024 года будут в самом разгаре.

По результатам последних опросов, Трамп является основным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Так, ему снова предстоит столкнуться с президентом-демократом Джо Байденом, который борется за переизбрание.

Прокуроры хотели, чтобы суд начался в декабре этого года, но адвокаты Трампа попросили отложить его до выборов 2024 года.