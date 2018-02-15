Суд обязал мэрию Темрюка привести порядок дамбы на реке Кубань

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности гидротехнических сооружений в Темрюкском районе.

Установили, что администрация Темрюкского городского поселения не обеспечивает безопасность состоящих на балансе дамб вдоль реки Кубани: не разработаны декларация безопасности, правила эксплуатации гидросооружений, не получено разрешение на их эксплуатацию.

Главе города внесли представление об устранении нарушений, однако после его рассмотрения требования прокурора не исполнили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Природоохранный прокурор направил иск в суд. Темрюкский городской суд требования прокурора удовлетворил. С решением согласилась судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда.

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