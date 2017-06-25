Суд обязал РЖД отремонтировать участок дороги в Армавире

Независимая строительно-техническая экспертиза железнодорожного участка показала, что его техническое состояние угрожает безопасности движения, в том числе пассажирских поездов.

Кавказский транспортный прокурор обратился в суд с иском к ОАО «Российские железные дороги» в лице Армавирской дистанции пути с требованием провести капитальный ремонт участка железнодорожного пути общего пользования протяженностью более 1 км в пределах Армавира. Ремонт на этом участке не проводили более 20 лет.

Армавирский городской суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора. Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу ОАО «РЖД» на это решение и назначил проведение независимой строительно-технической экспертизы. Она показала, что техническое состояние участка не соответствует требованиям безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и требует проведения капитального ремонта.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда оставила без изменений решение Армавирского городского суда, согласно которому ОАО «РЖД» обязано провести капитальный ремонт пути в течении девяти месяцев. Исполнение взял на контроль Кавказский транспортный прокурор, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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