Суд огласит приговор Алексею Улюкаеву 15 декабря

Замоскворецкий суд 15 декабря огласит приговор бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву по делу о получении им взятки.

Алексей Улюкаев 7 декабря в последнем слове в суде заявил, что стал жертвой «чудовищной и жестокой провокации» со стороны главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Я категорически отвергаю свое участие в преступлении. Собранные по делу доказательства свидетельствуют, что преступления с моей стороны не было. Я стал жертвой чудовищной и жестокой провокации. А автор провокации растворился, только запах серы в воздухе остался», — заявил Алексей Улюкаев.

Он также сказал, что признает вину в карьеризме и лицемерии.

«Я виновен в том, что предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки, получал их. Я многое передумал за последний год и посвящу остаток жизни людям», — сказал Улюкаев.

Оглашение приговора состоится в 10:00 15 декабря, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Замоскворецком суде Москвы 4 декабря прошли прения сторон: прокуратура потребовала приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима, защита считает обвинение бывшего министра голословным. Улюкаев 4 декабря потребовал направить в Следственный комитет РФ материал о проверке главы «Роснефти» Игоря Сечина о привлечении его за ложный донос.

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года при получении 2 млн долларов США за выданную ведомством положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть»» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%. Подозреваемого поместили под домашний арест. Пока Алексей Улюкаев — единственный фигурант дела о взятке. Басманный суд Москвы арестовал недвижимое имущество экс-министра экономического развития.

Генпрокуратура 26 июля утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева.

В Замоскворецком суде Москвы 8 августа прошли предварительные слушания по делу бывшего министра, 16 августа начался суд. В ходе заседания Алексей Улюкаев обвинил главу «Роснефти» Игоря Сечина в личной провокации взятки. Министр добавил, что в этом участвовали ФСБ и глава службы безопасности нефтяной компании Олег Феоктистов. В суде Улюкаев утверждал, что получил от Сечина не взятку, а вино.

В показаниях главы «Роснефти» Игоря Сечина говорится, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев показал ему «знак победы» за игрой в бильярд на саммите БРИКС на Гоа осенью 2016 года. По мнению гособвинения, таким образом Улюкаев обозначил сумму взятки — 2 млн долларов, которую он вымогал.

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