Суд ООН назначил слушания по иску Армении к Азербайджану на 12 октября

Заседание Международного суда в Гааге по иску Армении к Азербайджану в соответствии с Конвенцией о расовой дискриминации относительно ситуации в Карабахе назначено на 12 октября, говорится в сообщении суда сказал.

Армения обратилась в соответствующее заявление и призвала суд принять временные меры против Баку.

“Во Дворце мира в Гааге, главном судебном органе ООН – Международный Суд в четверг, 12 октября 2023 года, проведет публичное слушание по вопросу применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации”, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.