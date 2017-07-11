Суд оштрафовал директора фирмы, автобус которой загорелся при перевозке детей

Пожар в автобусе, перевозившем кубанских школьников, произошел на трассе в Крыму 23 июня 2016 года.

Автобус перевозил 42 человек, из них 37 — дети в возрасте 13-14 лет.

Суд проходил в Каневском районе. Установлено, что 25 мая 2016 года руководитель организации ООО «Экспресс-1» заключил с МБОУ «Гимназия» договор о перевозке учащихся и их родителей на экскурсию в Крым. При этом автобус не прошел технический осмотр, о чем директор фирмы-перевозчика знал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время поездки в районе села Верхняя Кутузовка недалеко Алушты автобус загорелся. Водитель экстренно эвакуировал пассажиров. При этом автобус и имущество пассажиров были уничтожены. Причиной ЧП стало возгорание в моторном отсеке из-за короткого замыкания.

Суд назначил директору ООО «Экспресс-1» штраф в размере 250 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по пассажирским перевозкам на срок три года.

Приговор не вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму вечером 23 июня на трассе Алушта – Симферополь загорелся следовавший в Краснодар автобус. В салоне находились 42 человека, из них — 37 детей в возрасте 13-14 лет. Почувствовав запах дыма в задней части автобуса, пассажиры вовремя покинули салон. После этого возбудили уголовное дело.

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