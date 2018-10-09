Суд оставил в силе снятие ареста с иномарки и дома из наследства Цапка

Ранее суд в Ростове-на-Дону отказался удовлетворить требования по иску вдовы главаря кущевской банды Анжелы-Марии Цапок и снять арест с 6 млн долларов на ее счете.

Деньги были арестованы еще во время следствия по делу ОПГ и считаются наследством Сергея Цапка, они до сих пор под арестом. При этом арест был снят с особняка и автомобиля Porshe.

В апелляционной инстанции проверили законность и обоснованность решения железнодорожного суда. Решение райсуда судебная коллегия оставила без изменения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», группа потерпевших по делу банды Сергея Цапка в 2015 году обратилась в суды Кубани и Ростовской области с гражданскими исками о компенсации морального и материального вреда на общую сумму около 1,4 млрд рублей. В Ростове-на-Дону 3 августа 2015 года Пролетарский районный суд взыскал с участников банды Цапка 1,4 млн рублей по первому иску о компенсации морального вреда. Кущевский районный суд 21 сентября 2015 года удовлетворил иски семи потерпевших от банды Цапка на сумму более 250 млн рублей. Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда 22 декабря 2015 года отменила жалобу адвоката участницы банды Цапка Натальи Протасовой о снижении компенсации с осужденных в 150 млн рублей.

Гражданская жена Сергея Цапка — Анжела-Мария Цапок — подавала апелляцию о восстановлении срока обжалования решения Кущевского районного суда, который взыскал в пользу потерпевших по уголовному делу банды из станицы Кущевской 253 млн рублей, в том числе более 150 млн рублей за счет имущества Сергея Цапка, оставшегося после его смерти.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в июле 2016 года приостановил производство о взыскании имущества с банды Цапка в пользу потерпевших. В Кущевский суд Краснодарского края в декабре 2016 года поступило два заявления от семи потерпевших по делу банды Цапка. Они попросили компенсировать им моральный вред на сумму 6,4 млрд рублей.

Краснодарский краевой суд 28 марта 2017 года оставил в силе решение о взыскании 153 млн рублей компенсации потерпевшим жителям станицы Кущевской с имущества лидера банды Сергея Цапка, в апелляционной жалобе Анжелы-Марии Цапок на решения Кущевского районного суда от 21 сентября 2015 года отказали. В мае 2016 года судебные приставы приступили к взысканию компенсации. В частности, был арестован особняк в Ростове-на-Дону площадью около 300 кв. м, в котором жили несовершеннолетние дети Сергея Цапка. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону в 2018 году отказал вдове главаря банды Цапков в снятии ареста с 6 млн долларов. Анжела-Мария Цапок также требовала снять наложенный в 2010 году арест на машину Porsche Panamera Turbo, особняка и денег. Позже Октябрьский районный суд Краснодара снял арест с 5,5 млн долларов на банковском счету Цапок.

Краснодарский краевой суд 26 сентября оставил в силе определение Октябрьского районного суда, который снял арест с 5,5 млн долларов на счету вдовы главаря кущевской банды Сергея Цапка Анжелы-Марии Цапок.

Сергей Цапок умер в краснодарском СИЗО 7 июля 2014 года. Судмедэкспертиза подтвердила его естественную смерть. Сын погибшего в Кущевской фермера Аметова опознал тело Цапка. Главарь банды был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Высшую меру наказания получили и два его подельника — Владимир Алексеев и Игорь Черных. Ближайшие 20 лет в колонии строгого режима проведут Вячеслав Цеповяз и дядя лидера группировки Николай Цапок, Владимир Запорожец — 19 лет. На счету банды Цапка с 1998 по 2010 год в общей сложности 19 убийств, в том числе четырех детей в доме фермера Аметова.

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