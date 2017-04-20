Суд освободил из-под стражи экс-главу Новокубанского района Архипова

Коллегия Краснодарского краевого суда 20 апреля смягчила приговор в отношении бывшего главы Новокубанского района Романа Архипова, осужденного на три года за коррупционные преступления.

При рассмотрении апелляционной жалобы защиты осужденного представитель прокуратуры края настаивал на том, что приговор законный, обоснованный и справедливый, его следует оставить без изменения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда изменила назначенное Архипову наказание на штраф в размере 500 тыс. рублей. Романа Архипова освободили из-под стражи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в январе Новокубанский районный суд вынес приговор в отношении Романа Архипова, который признан виновным в совершении двух эпизодов злоупотребления должностными полномочиями и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Установлено, что чиновник 20 июля 2011 года издал постановление о переводе предоставленного физическому лицу в аренду земельного участка площадью 10 тыс. кв. м из категории «земли промышленности и иного специального назначения» в категорию «земли населенных пунктов». Участок находился в пределах придорожной полосы ФАД «Кавказ».

Кроме того, 9 декабря 2011 года глава района вынес постановление о предоставлении аффилированным лицам в собственность земельных участков в Новокубанске, на которых находились возведенные коммерческие объекты.

Нарушив требования земельного законодательства, чиновник предоставил земли в собственность тем, кто возвел на них постройки, по заниженной цене. Также он распорядился провести проектно-изыскательские работы для размещения мусоросортировочного комплекса на участке, который не находился в муниципальной собственности. В результате ущерб, причиненный муниципальному бюджету, превысил 2,7 млн рублей.

В мае 2015 года глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил Архипову оставить свой пост.

В ноябре 2016 года в Новокубанском районе завели уголовное дело на отца бывшего главы муниципалитета по факту мошенничества с землей.

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