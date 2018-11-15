Суд отказал футболисту ФК «Краснодар» Мамаеву в освобождении под залог

15 ноября в 18:22

В Москве 15 ноября суд отказал в рассмотрении ходатайства защиты футболиста «Краснодара» Павла Мамаева об изменении ему меры пресечения на освобождение под залог.

Об этом рассказал адвокат спортсмена Игорь Бушманов. По его словам, право на его подачу прямо предусмотрено законом. По этой причине защита будет обжаловать отказ.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве изменило обвинение Мамаеву. Это произошло, поскольку прокуратура нашла нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявлении обвинений футболисту. Эту информацию адвокат футболиста подтвердил.

Какое новое обвинение предъявлено Мамаеву, не уточняется. Перед арестом ему инкриминировалось хулиганство и нанесение побоев, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мосгорсуд 19 октября признал законным арест брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, обвиняемого в хулиганстве. Суд также отклонил апелляцию Павла Мамаева на перевод под домашний арест. Суд также не освободил Александра Кокорина из СИЗО.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело. Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело. СМИ сообщили, что футболистов задержали.

ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым. РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

Дело о драках с участием Мамаева и Кокорина передали в ГСУ ГУ МВД. В отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев 10 октября пришел на допрос в МВД, его задержали по делу о хулиганстве.

Суд 11 октября принял решение об аресте футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Мамаев извинился и заявил о готовности сдать загранпаспорт, но его также арестовали на два месяца. Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».

В Москве 12 октября суд арестовал еще одного фигуранта дела о драке с участием Кокорина и Мамаева — Александра Протасовицкого.

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