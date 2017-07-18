Суд отклонил апелляцию кубанской легкоатлетки Черновой на передачу решения по ее дисквалификации

Об этом 18 июля стало известно из сообщения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) передала полномочия по принятию решения по дисквалификации спортсменки в Спортивный арбитражный суд (CAS). Легкоатлетка Татьяна Чернова подала апелляцию на это решение, которая была отклонена.

CAS рассмотрит дело Татьяны Черновой по лишению бронзы ОИ-2008 1 сентября, сообщает Р-Спорт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле кубанскую легкоатлетку Татьяну Чернову, завоевавшую бронзовую медаль в семиборье на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. В организме Черновой было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

До этого, в ноябре 2016 года, CAS лишил Чернову бронзы Олимпиады — 2012 и золота чемпионата мира — 2011.

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