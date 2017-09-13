Суд отклонил иск с требованием разрешить производить «адыгейский сыр» за пределами Адыгеи

13 сентября в 19:20

Такое решение вынес президиум Суда по интеллектуальным правам.

«Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу четырех заводов из разных регионов, боровшихся за право производить сыр под названием «адыгейский» вне территории Адыгеи», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе правительства Республики Адыгея.

Суд выступил за защиту обладающего определенной сложившейся репутацией названия продукта «от его коммерческого использования лицами, которые не имеют никакого отношения к его производству».

«Таким образом, сегодня правом производить «Сыр адыгейский» обладают только предприятия, работающие на территории Адыгеи», – отметили в пресс-службе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее создали Союз производителей адыгейского сыра. В Союз уже вошли семь фирм-производителей молочной продукции.

Ранее производители сыра из нескольких регионов России попросили Союзмолоко отменить запрет на производство адыгейского сыра вне Адыгеи.

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