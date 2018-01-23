Суд отложил дело аэропорта Краснодара о взыскании с проектировщика 29,3 млн рублей

Заседание прошло 22 января в Арбитражном суде Краснодарского края.

Во время слушания представитель АО «Международный аэропорт Краснодар», выступающий в качестве истца, настаивал на удовлетворении исковых требований. От ответчика — ООО «Ассманн Бератен + Планен» — поступило ходатайство о назначении по делу технической экспертизы проектных работ.

Ходатайство суд принял к рассмотрению. Разбирательство отложили на 20 февраля, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания «Базэл Аэро» в августе 2016 года выбрала немецкую архитектурную компанию «Ассманн Бератен+Планен» в качестве генерального проектировщика нового терминала международного аэропорта Краснодара.

В строительство терминала планировали инвестировать около 8 млрд рублей. Немецкая компания должна была подготовить проект будущего здания аэровокзала и прилегающих к нему территорий, а также разработать генеральный план.

в октябре 2017 года АО «Международный аэропорт Краснодар» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с ООО «Ассманн Бератен+Планен» (входит в Assmann Beraten+Plannen, Германия) 29,38 млн рублей необоснованного обогащения.

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