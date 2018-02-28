Суд отложил дело о банкротстве краснодарского банка «Новопокровский»

Судебное разбирательство по иску ЦБ РФ перенесли на 29 марта.

Заседание в Арбитражном суде Краснодарского края отложили по ходатайству учредителя банка «Новопокровский» Алексея Демьянова для ознакомления с материалами дела. К участию в деле привлечена инспекция Федеральной налоговой службы N 5 по Краснодару, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЦБ в декабре 2017 года отозвал лицензию у краснодарского банка «Новопокровский». Регулятор 9 января подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Заседание по иску Центробанка о ликвидации краснодарского ООО КБ «Новопокровский» было назначено на 28 февраля. В январе суд приостановил производство по делу о ликвидации банка.

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