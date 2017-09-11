Суд отправил на дорасследование дело о ДТП с рабочими на улице Дзержинского в Краснодаре

Прикубанский районный суд 11 сентября решил отложить рассмотрение уголовного дела.

«Суд отправил материалы дела на повторное расследование в СК. Обвиняемый продолжает находиться под арестом», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре начался суд по делу о ДТП с рабочими на улице Дзержинского. Во время расследования адвокат подал следователю ходатайство о применении к обвиняемому положений при назначении судебного наказания в соответствии со ст. 76.2 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Фигурант дела о ДТП на Дзержинского полностью признал свою вину, он компенсировал пострадавшим моральный и материальный ущерб.

В Краснодаре 29 июня 17-летний подросток на джипе сбил пятерых дорожных рабочих. Один из них погиб, остальные, включая водителя, были госпитализированы.

По данным прокуратуры, оказалось, что 17-летний подросток, который был за рулем Land Rover, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Наказание по нему предусматривает от двух до семи лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что за рулем джипа был сын бывшего начальника краснодарской милиции Александра Семенова, который покинул свою должность в 2011 году во время реформирования ведомства. Молодого человека после ДТП задержали.

Арест 18-летнему обвиняемому продлили до 28 сентября.

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