Суд по новому делу против Навального может начаться 31 мая

По данным российских властей, суд над Алексеем Навальным за преступления, совершенные в местах лишения свободы, начнется 31 мая. Российский диссидент сообщил в Twitter, что Генеральная прокуратура предъявила ему обвинительный акт на 3828 страницах.

При этом характер обвинений «не может быть установлен», поскольку администрация колонии отозвала дело, — написал политик. «В JIZO это запрещено, — объяснил он. «В чем вас обвиняют, вы узнаете только тогда, когда вынесут приговор», — съязвил оппозиционер.

По словам политика, по новым обвинениям он может быть лишен свободы на срок до 30 лет. В октябре 2022 года Навальный объявил о возбуждении нового дела по обвинению в «пропаганде терроризма», «финансировании экстремистской деятельности» и «реабилитации нацизма».

В апреле 2023 года «стало известно, что дело по статье “терроризм” выделено из дела по статье “экстремизм”.