Суд подтвердил незаконность требования ФАС о взыскании штрафа с НМТП

Порт обвиняли в монополизации рынка и завышении стоимости стивидорных услуг.

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) отстоял в апелляционной инстанции решение нижестоящего суда, отменившего предписание ФАС в адрес порта и штраф в 9,7 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

«Девятый арбитражный апелляционный суд 17 октября оставил в силе решение суда первой инстанции в процессе между Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и ПАО «НМТП» по спору о тарифах», — говорится в материалах НМТП.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце марта ФАС обязала Новороссийский морской торговый порт перечислить в федеральный бюджет доход, который был получен от монополистической деятельности. По данным ведомства, компания поддерживала монопольно высокие цены на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийск.

Арбитражный суд Москвы в июле признал НМТП невиновным в нарушении антимонопольного законодательства.

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