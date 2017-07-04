Суд подтвердил решение о штрафе в 85 млн рублей за порчу земли на Кубани

Верховный суд РФ не пересмотрит решение о взыскании штрафа по иску о порче сельхозземель в Белореченском районе.

Компания «Платан» получила отказ в передаче кассационной жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам. Об этом сообщается в материалах дела.

Теперь предприятие должно выплатить 85 млн рублей за причинение вреда землям сельскохозяйственного назначения, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю, на территории, находящейся в пользовании «Платана», уничтожили плодородный слой почвы. Факт уничтожения плодородного слоя почв был установлен в июне 2015 года на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью более 1 млн га в Родниковском сельском поселении Белореченского района. Плодородный слой был перемешан с подстилающими грунтами песчано-гравийной смеси. Кроме того, на участке разместили дробильно-сортировочную технику. Площадь перекрытия плодородного слоя составляла 88 тыс. 619 кв. м. Россельхознадзор обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал ООО «Платан» выплатить 85 млн 74 тыс. 240 рублей за порчу сельскохозяйственных земель. Компания в декабре 2016 года подала кассационную жалобу на решение суда. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в феврале отклонил эту жалобу. Однако предприятие в июне подало жалобу в Верховный суд РФ на решение предыдущей инстанции по иску Россельхознадзора.

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