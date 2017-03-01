Суд подтвердил законность взыскания штрафа с кубанской фирмы за порчу почвы

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в феврале отклонил кассационную жалобу компании «Платан» на решение о взыскании 85,7 млн рублей за уничтожение плодородного слоя почвы в Белореченском районе.

По данным управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю, на территории, находящейся в пользовании «Платана», уничтожили плодородный слой почвы. Фирма перемешала землю с грунтами песчано-гравийной смеси, а также разместила на участке дробильно-сортировочную технику.

В связи с этим управление подало иск в суд о взыскании штрафа. Арбитражный суд Краснодарского края в августе 2016 года удовлетворил его. Решение первой инстанции подтвердил Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Арбитражный суд Краснодарского края обязал ООО «Платан» выплатить 85 млн 74 тыс. 240 рублей за порчу сельскохозяйственных земель. Компания «Платан» в декабре подала кассационную жалобу на решение суда.

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