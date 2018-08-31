Суд постановил снести жилье семьи с пятью детьми в Анапе

Судебная тяжба длится с весны 2017 года между соседями одного из частных дворов на улице Самбурова, 114.

По словам многодетной матери Оксаны Пятибратовой, двор поделен между несколькими собственниками — на нем возведены жилые дома и коммерческая недвижимость. Конфликт начался с того, что соседи решили построить новый дом на меже, а семья Пятибратовых была против и настаивала на отступе.

Весной 2017 года соседи подали иск в суд. Они потребовали уменьшить этажность одного из строений, а также полностью снести два жилых дома, прилегающих к участку. Впоследствии, они потребовали убрать вообще все постройки вдоль межи.

Анапский городской суд в этом иске полностью отказал. Соседи обжаловали решение в Краснодарском краевом суде. Тот отменил решение суда первой инстанции и вынес решение, согласно которому все строения, указанные в иске, подлежали сносу. По словам Оксаны Пятибратовой, судебные уведомления были высланы по ошибочному адресу — не в 114-й дом, а в 144-й дом на той же улице.

По словам юристов, произошла техническая ошибка, и это — весомый аргумент уже для кассационной инстанции. Кроме того, по словам юристов, в 2005 году заявители дали письменное согласие на узаконивание жилых строений. Этот документ в деле ранее не фигурировал.

По словам представителя многодетной семьи, к ним уже приходили приставы — это значит, что уже получен исполнительный лист, сообщает телерадиокомпания «Анапа Регион».

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