Суд повторно отказал «Агрокомплексу» в иске против администратора «Жести Краснодара» в Instagram

Судебное заседание по делу прошло 3 марта. Решение вынес Пятнадцатый арбитражный суд Ростова-на-Дону.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел исковое заявление АО «Фирма «Агрокомплекс»» имени Н. И. Ткачева к Стефании Кривцовой и Сергею Доровских о защите деловой репутации.

Суд определил вернуть исковое заявление и приложенные к нему материалы. Суд также указал на то, что до обращения заявитель не предложил ответчикам урегулировать конфликт в досудебном порядке.

Это решение суда «Агрокомплекс» обжаловал в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. Жалобу приняли к производству. После рассмотрения суд вынес решение оставить определение суда Краснодарского края без изменения, а жалобу — без удовлетворения, сообщается в картотеке суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Агрокомплекс» подал в суд на Instagram группы «Жесть Краснодара». «Агрокомплекс» хотел добиться удаления из Интернета видеоролика, касающегося деятельности холдинга.

Сергей Доровских является администратором групп под общим названием «Жесть Краснодара» в нескольких социальных сетях, в том числе в сети Instagram.

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