Суд принял заявление о признании АО «Мацестинский чай» банкротом

Судебное заседание назначили на 2 ноября.

Арбитражный суд Краснодарского края 6 сентября принял к производству заявление о признании АО «Мацестинский чай» банкротом. Заявителем выступил индивидуальный предприниматель Владимир Денисенко. Ранее заявление было оставлено без движения, сообщается в картотеке дел на сайте суда.

Компания «Мацестинский чай» является одним из крупнейших производителей чайного листа в Краснодарском крае. Всего в 2016 году предприятия собрали 429,4 т чайного листа. Из них на долю «Мацестинского чая» пришлось 220 т, пишет «Коммерсантъ».

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