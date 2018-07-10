Суд признал банкротом Старотитаровский хлебозавод

Арбитражный суд Краснодарского края в июле принял решение признать ООО «Старотитаровский хлебозавод», находящийся в Темрюкском районе, банкротом.

В отношении завода ввели конкурсное производство на шесть месяцев. Заявление о признании предприятия несостоятельным поступило в краевой арбитраж в июле 2017 года от предприятия из Кропоткина, которое предъявило хлебозаводу требование на сумму 616,4 тыс. рублей.

Согласно картотеке Арбитражного суда, в числе кредиторов хлебозавода значатся администрация Темрюкского района, Темрюкский районный союз потребительских обществ, восемь коммерческих организаций и одно частное лицо.

ООО «Старотитаровский хлебозавод» зарегистрировано в 1992 году. Уставный капитал общества на 2005 год — 1 млн руб. По данным на конец 2016 года, общество при выручке 65,4 млн рублей показало убыток 2,9 млн рублей. Кредиторская задолженность предприятия на тот момент составляла 19,7 млн рублей, дебиторская — 5,2 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

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