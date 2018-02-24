Суд признал российскую бобслеистку Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил на ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результаты Надежды Сергеевой на Играх в Пхенчхане.

CAS 23 февраля получил от Международного олимпийского комитета документы по делу о нарушении антидопинговых правил Сергеевой на Олимпиаде.

Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме триметазидина. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б». В итоге CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты.

Разбирательство продолжит Международная федерация бобслея и скелетона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на допинге поймали российского керлингиста Александра Крушельницкого. Допинг-проба «Б» показала положительный результат на наличие мельдония в организме спортсмена. Керлингист опроверг употребление допинга на Олимпиаде.

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