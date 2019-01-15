Решение об этом принял Лефортовский суд Москвы 15 января.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и продлить срок содержания под стражей до 24 апреля Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко», — огласил решение судья Сергей Рябцев.

Ранее суд продлил до 24 апреля срок ареста еще четверых украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, — Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова.

Всего под следствием находятся 24 человека, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 ноября, в Керченском проливе открыли движение гражданских судов.

Всего по делу о нарушении границы задержали 24 человека, 27 ноября арестовали 12 задержанных моряков.

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с Ангелой Меркель действия Украины в Керченском проливе.

Президент России и глава МИД РФ назвали инцидент в Керченском проливе провокацией.

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