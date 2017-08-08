Суд продлил домашний арест Алексею Улюкаеву на полгода

В Замоскворецком суде Москвы 8 августа прошли предварительные слушания по делу бывшего министра экономического развития, обвиняемого во взяточничестве.

Суд удовлетворил ходатайство обвинителя, домашний арест Улюкаеву продлен до 27 января 2018 года.

Рассмотрение дела бывшего министра по существу начнется 16 августа, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 ноября 2016 года министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали при получении 2 млн долларов США за выданную ведомством положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть»» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%. Подозреваемого поместили под домашний арест. Пока Алексей Улюкаев — единственный фигурант дела о взятке. Басманный суд Москвы арестовал недвижимое имущество экс-министра экономического развития.

Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева 10 января продлили до 15 мая. Басманный суд Москвы 12 апреля продлил до 15 июля срок домашнего ареста экс-министра. Следственный комитет РФ 23 мая предъявил бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции. Басманный суд 13 июля продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа. Генпрокуратура 26 июля утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева.

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