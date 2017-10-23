Суд продлил на три месяца арест обвиняемым по делу о ДТП с автобусом в Темрюкском районе

Автобус, перевозивший рабочих, упал в Черное море, в результате чего погибли 19 человек.

Суд продлил до 25 января арест индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе и водителю автобуса Карапету Микаеляну, сообщили в Темрюкском районном суде. Предыдущий срок ареста истек 22 октября, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа автобус с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» упал с пирса морпорта Тамань. Жертвами аварии стали 19 человек. Причиной аварии назвали отказ тормозов. Роструд 20 сентября завершил расследование падения автобуса в море.

Вернуться на ленту

Источник