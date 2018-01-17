Суд продлил срок ареста фигурантам дела о погоне со стрельбой в Краснодаре

Октябрьский районный суд Краснодара 17 января продлил срок содержания под стражей до 1 марта подозреваемым Никите Медведеву, Дмитрию Карачкину, Владиславу Гмыре и еще одному фигуранту — бывшему сотруднику МВД Муковозу.

В зависимости от роли каждого фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на убийство, посягательстве на жизнь полицейских, применении в отношении одного из них насилия, а также в неправомерном завладении автомобилем с применением насилия.

Еще четверо подозреваемых по делу объявлены в розыск, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельбу по полицейским в Краснодаре злоумышленники открыли 28 августа 2017 года. На посту ДПС на въезде в Краснодар стражи порядка остановили черную Toyota Camry. В ней находились три человека. Вместо того, чтобы предъявить документы, подозреваемые открыли огонь. Затем пассажиры убежали, одного из них удалось задержать.

Водитель Никита Медведев ударил полицейского и скрылся, за ним устроили погоню. На одной из улиц беглец вышел из автомобиля и расстрелял машину правоохранителей. Благодаря этому ему удалось оторваться от стражей порядка. На пересечении Тургенева и Атарбекова он врезался в стоящие на светофоре автомобили, выпрыгнул из машины и убежал. В салоне и багажнике машины стражи порядка обнаружили целый склад боеприпасов — патроны для охотничьего ружья, пистолет, заряженные магазины, чехлы на автоматы.

Первый задержанный — 27-летний Владислав Гмыря в 2010 году был осужден за экстремизм.

Водителя — 21-летнего Никиту Медведева — задержали в ночь на 30 августа. В Интернете появилось видео операции. Третьего подозреваемого, 25-летнего Дмитрия Карачкина, задержали вечером 30 августа в квартире у знакомого. Видео спецоперации можно посмотреть здесь. По данным ФСБ, трое подозреваемых в нападении на полицейских в Краснодаре входили в радикальную группу.

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