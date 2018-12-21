Суд рассмотрит дело о попытке похищения женщины в центре Краснодара

Преступление произошло 31 января на улице Северной.

Следствие установило, что 27-летний мужчина из Армении решил похитить 30-летнюю знакомую краснодарку. На помощь он позвал друзей — 28-летнего соотечественника и 27-летнего гражданина Таджикистана. Злоумышленники на ВАЗ-2114 приехали к продуктовому магазину, куда должна была пойти женщина, и стали ее ждать. Увидев ее, похитители втолкнули краснодарку в машину и быстро поехали к выезду из города, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщина кричала и сопротивлялась. Прохожие позвонили в полицию, и автомобиль похитителей начала преследовать патрульная машина. Правоохранители догнали злоумышленников на улице Красных Партизан и освободили пленницу.

Против мужчин возбудили уголовное дело. Их обвинили в похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Также 28-летнему фигуранту дела предъявили обвинение в краже, которую он совершил в 2016 году: мужчина похитил из детской больницы в Армавире куртку стоимостью 2,6 тыс. рублей.

«Сейчас расследование дела завершено, материалы уголовных дел передали в Ленинский районный суд. Похитителям грозит до 12 лет лишения свободы», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник