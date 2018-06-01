Суд Ростова-на-Дону снял арест с имущества гражданской жены Сергея Цапка

Железнодорожный суд Ростова‐на‐Дону постановил снять арест с имущества Анжелы‐Марии Цапок, гражданской жены главы банды Сергея Цапка.

Об этом сообщил адвокат пострадавшей стороны Максим Кошелев.

Анжела-Мария Цапок пыталась вернуть из под ареста имущество, которое, по ее версии, было куплено не на деньги лидера ОПГ. Суд удовлетворил иск женщины. Ранее под арестом находились 6 млн долларов, особняк и автомобиль Porsche Panamera, стоимостью не менее 9 млн рублей, сообщает телеканал «360».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», группа потерпевших по делу банды Сергея Цапка в 2015 году обратилась в суды Кубани и Ростовской области с гражданскими исками о компенсации морального и материального вреда на общую сумму около 1,4 млрд рублей. В Ростове-на-Дону 3 августа 2015 года Пролетарский районный суд взыскал с участников банды Цапка 1,4 млн рублей по первому иску о компенсации морального вреда. Кущевский районный суд 21 сентября 2015 года удовлетворил иски семи потерпевших от банды Цапка на сумму более 250 млн рублей. Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда 22 декабря 2015 года отменила жалобу адвоката участницы банды Цапка Натальи Протасовой о снижении компенсации с осужденных в 150 млн рублей.

Гражданская жена Сергея Цапка — Анжела-Мария Цапок — подавала апелляцию о восстановлении срока обжалования решения Кущевского районного суда, который взыскал в пользу потерпевших по уголовному делу банды из станицы Кущевской 253 млн рублей, в том числе более 150 млн рублей за счет имущества Сергея Цапка, оставшегося после его смерти.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в июле 2016 года приостановил производство о взыскании имущества с банды Цапка в пользу потерпевших. В Кущевский суд Краснодарского края в декабре 2016 года поступило два заявления от семи потерпевших по делу банды Цапка. Они попросили компенсировать им моральный вред на сумму 6,4 млрд рублей.

Краснодарский краевой суд 28 марта 2017 года оставил в силе решение о взыскании 153 млн рублей компенсации потерпевшим жителям станицы Кущевской с имущества лидера банды Сергея Цапка, в апелляционной жалобе Анжелы-Марии Цапок на решения Кущевского районного суда от 21 сентября 2015 года отказали. В мае 2016 года судебные приставы приступили к взысканию компенсации. В частности, был арестован особняк в Ростове-на-Дону площадью около 300 кв. м, в котором жили несовершеннолетние дети Сергея Цапка.

Сергей Цапок умер в краснодарском СИЗО 7 июля 2014 года. Судмедэкспертиза подтвердила его естественную смерть. Сын погибшего в Кущевской фермера Аметова опознал тело Цапка. Главарь банды был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Высшую меру наказания получили и два его подельника — Владимир Алексеев и Игорь Черных. Ближайшие 20 лет в колонии строгого режима проведут Вячеслав Цеповяз и дядя лидера группировки Николай Цапок, Владимир Запорожец — 19 лет. На счету банды Цапка с 1998 по 2010 год в общей сложности 19 убийств, в том числе четырех детей в доме фермера Аметова.

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