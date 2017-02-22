Суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова на решение CAS

Федеральный суд Швейцарии в феврале отклонил апелляции Елены Исинбаевой и Сергея Шубенкова на недопуск к Олимпийским играм 2016 года.

В решении суда говорится, что единственное требование спортсменов заключалось в том, чтобы получить возможность выступить на Играх, приостановив решение CAS. Но так как выполнить требование невозможно, апелляция не может быть удовлетворена, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Федеральный суд в Лозанне в августе 2016 года отклонил апелляцию российских легкоатлетов Елены Исинбаевой и Сергея Шубенкова на решение CAS не допускать сборную РФ по этому виду спорта на Олимпийские игры. Шубенков заявил, что намерен обжаловать вердикт Арбитражного спортивного суда (CAS) повторно.

Ранее представитель Федерального суда в швейцарской Лозанне подтвердил получение апелляции от российских легкоатлетов. Федеральный суд является высшей инстанцией по гражданским, уголовным, административным и конституционным делам. Этот суд полномочен отменить решение CAS, но он не может вынести новое решение.

Виталий Мутко 25 июля попросил президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF Себастьяна Коу допустить на Олимпийские игры трех российских легкоатлетов: Елену Исинбаеву, Сергея Шубенкова и Марию Кучину. IAAF в июле отклонила просьбу Мутко о допуске российских легкоатлетовна на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

IAAF 17 июня отказалась допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2016 года. Ранее члены совета IAAF выступали за отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях 13 ноября 2015 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) в июле вынес вердикт, согласно которому российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал решение CAS.

МОК допустил сборную России к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаду-2016 отправились более 270 российских спортсменов.

Источник