Суд смягчил наказание сочинке за СМС о военной технике в Грузию

Верховный суд РФ 16 ноября изменил приговор жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за госизмену из-за отправленного в 2009 году знакомому в Грузию сообщения о передвижении российской военной техники в сторону границы Абхазии.

«Рассмотрев жалобу защиты, Верховный суд изменил приговор, снизив Тутисани наказание с шести лет заключения до четырех лет и одного месяца колонии», — сообщили в суде.

По словам адвоката, через десять дней женщина будет свободна.

В июле 2014 года Краснодарский суд приговорил Ингу Тутисани к шести годам колонии общего режима, признав ее виновной в госизмене, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, после чего ее дело пересмотрел Верховный суд, снизив наказание с семи до трех лет. Она рассказала об еще одной осужденной за СМС — Анико Кесян, после чего правозащитники узнали еще о двух других женщинах — Марине Джанджгаве и Инге Тутисани, отбывающих сроки по таким же делам. В июле Владимир Путин помиловал Марину Джанджгава и Анник Кесян.

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