Суд смягчил приговор семерым экс-сотрудникам Белореченской колонии, избившим подростков

Сроки наказания осужденных сократили на один-три месяца.

«Краснодарский краевой суд 17 сентября смягчил наказание семерым из десяти бывших сотрудников Белореченской воспитательной колонии. Приговор изменили по представлению прокурора района», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Врио начальника исправительного учреждения Владиславу Иванову срок снижен с 5 лет до 4 лет и 10 месяцев лишения свободы, Роману Берсеневу и Валерию Савченко — с 3 лет до 2 лет 10 месяцев и 2 лет и 9 месяцев соответственно, оперативному дежурному Сергею Андриященко — с 2,5 лет до 2 лет и 4 месяцев, Сергею Лабинскому — с 3 лет до 2 лет и 10 месяцев лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе правозащитной организации «Зона права».

Вместо 11 лет Арсен Шамхалов и Андрей Криволапов проведут в колонии строгого режима по 10 лет и 10 месяцев.

По данным правозащитников, при смягчении наказания апелляционная инстанция учла участие фигурантов дела в «боевых действиях по защите Отечества» и частичное возмещение вреда потерпевшим.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Белореченской воспитательной колонии 25 ноября 2015 года от черепно-мозговой травмы погиб 16-летний осужденный. Выяснилось, что сотрудники колонии применили к заключенным физическую силу и специальные средства. В итоге семеро осужденных получили телесные повреждения разной степени тяжести. Суд 12 мая вынес приговор в отношении бывших сотрудников Белореченской воспитательной колонии, обвиняемых в избиении подростков.

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