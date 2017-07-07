Суд снял арест с квартиры краснодарки, наложенный из-за долгов несуществующего мужа

Жилье Юлии Остапенко арестовали в 2015 году по ошибке из-за долгов однофамильца.

«Прикубанский суд 3 июля удовлетворил мое заявление об отмене ограничительных мер и снял арест с моей квартиры. Далее я буду обжаловать решение суда, чтобы убрать мое имя из списка ответчиков, и подавать иск о возмещении судебных издержек», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» Юлия Остапенко.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», квартиру жительницы Краснодара суд арестовал из-за долгов мужа, которого у нее никогда не было. Недвижимость арестовали два года назад, но девушка узнала об этом в середине июня 2017 года. Оказалось, что однофамилец девушки — некий Станислав Остапенко — взял в долг 1 млн 550 тыс. рублей, написав при этом расписку. Деньги должник так и не вернул. Юлии Остапенко пришлось взять справку в ЗАГСе о том, что она никогда не была замужем за Станиславом Остапенко.

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