Суд вынес пожизненный приговор виновному в убийстве женщины и троих детей в Краснодаре

Слушание по делу прошло 3 сентября. Главным подозреваемым являлся 29-летний Денис Данилов.

Как доказало следствие, именно он два года назад убил пожилую женщину и троих ее внуков. Также суд пришел к выводу, что на преступление Данилова толкнула его мать. Она признана виновной в подстрекательстве и осуждена на 15 лет. Кроме того, суд назначил Елене Даниловой штраф в 1 млн рублей.

Преступление произошло в июле 2016 года в Краснодаре. Согласно материалам дела, Елена Данилова подговорила своего сына расправиться с соседями. Резню устроили из-за того, что дети якобы сильно шумели и обзывались. Именно поэтому 29-летний Данилов перелез через забор, забрался в соседский дом, вооруженный ножом и топором, и зарезал пожилую женщину. Затем он затаился, дождался троих внуков женщины и убил их. В это время его мать сделала радио громче, чтобы не было слышно криков. Она же уничтожила окровавленную одежду. Нож и топор злоумышленники зарыли во дворе своего дома. До последнего ни сын, ни мать вину не признавали, а на заседание они пришли с плакатами, на которых заявили, что суд нечестный. Но показания свидетелей и собранные доказательства подтвердили вину подозреваемых.

И в зале суда, и на стадии следствия их действия списывали на психическое расстройство, хотя экспертиза показала, что оба вменяемы и в момент нападения понимали, что делали.

«Подозреваемые изворачиваются, выдумывают разные небылицы. Они готовились к совершению преступления, приняли определенные меры к тому, чтобы нельзя было их изобличить, но все раскрылось», — сказал адвокат потерпевших Юрий Коротченко.

С соседями у виновных давно были напряженные отношения, они даже судились из-за земли. Эти споры стали еще одной причиной кровопролития. Чтение приговора заняло более пяти часов. На стадии следствия показания дали свыше 80 свидетелей. Теперь в этом деле поставлена точка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 июля в Краснодаре в одном из домов 1-го проезда улицы Шевченко обнаружили тела женщины, двух девочек и мальчика. Возбудили уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».

Подозреваемого — 28-летнего Дениса Данилова, который жил по соседству с семьей, — объявили в розыск. Его задержали 30 июля и доставили в отделение полиции. Во время допроса Данилов сознался в преступлении и рассказал следователям о том, почему он решил совершить убийство.

В августе стало известно о том, что отчим 28-летнего Дениса Данилова повесился в гараже.

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