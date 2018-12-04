Суд закрыл краснодарский благотворительный фонд, финансировавший «Отряды Путина»

Об этом стало известно 4 декабря.

«Суд ликвидировал фонд «Социальная справедливость» Марата Динаева», — сообщил в своем telegram-канале политтехнолог Александр Топалов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в фонде с 26 сентября по 22 октября провели проверку. Выявили нарушения законодательства РФ.

Фонд помощи неимущим и малообеспеченным гражданам «Социальная справедливость» работал с 1996 года. Председатель фонда — Марат Динаев.

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